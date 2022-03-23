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Подозреваемый в грабеже не рассчитал силы, пытаясь забрать мобильник у жителя Петрозаводска

Новости. Криминал
15:30, 24 Марта 2022
фото: © ural-meridian.ru

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Подозреваемый разжалобил свою жертву историей о звонке маме, попытался убежать с телефоном, однако не смог.

В отдел полиции Петрозаводска поступила информация, что в микрорайоне Перевалка совершено преступление, сообщает МВД. На одной из улиц молодой человек подошёл к горожанину и попросил мобильный телефон якобы для звонка маме. Мужчина вошёл в положение и передал смартфон незнакомцу. Тот начал набирать номер, а затем бросился бежать, не вернув гаджет. Однако петрозаводчанин догнал злоумышленника и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Мобильный телефон возвращен владельцу.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»), возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность фигуранта к другим противоправным деяниям, совершённым на территории города. 

Ранее сообщалось, что в Олонце участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого в краже паспорта.

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