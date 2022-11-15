Подозреваемым в убийстве сотрудника МЧС Карелии оказался рецидивист

Сегежский суд 18 января рассмотрит ходатайство карельского Следкома об аресте подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС Сергея К, которого нашли в лесу с простреленной головой.

В пятницу 18 ноября Сегежский городской суд рассмотрит ходатайство карельского Следкома об аресте подозреваемого в убийстве 51-летнего спасателя МЧС Сергея К. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и другие преступления, 55-летний местный житель, тезка погибшего Сергей У. Он был знаком со своей жертвой.

Напомним, 29 октября в Сегеже пропал местный спасатель Сергей К. Его поиски вели коллеги-спасатели, родные, волонтеры-поисковики и сотрудники полиции. В результате, слегка присыпанное землей тело мужчины 11 ноября обнаружили полицейские-кинологи в лесополосе, в 20 километрах от города. Затылок жертвы был прострелен, а одна из пуль застряла в дереве. По полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, спасателя застрелили из обреза охотничьего ружья, по нашим данным, принадлежащего подозреваемому в его убийстве Сергею У. Ранее он был неоднократно судим за кражи, разбой, другие преступления, и, по имеющейся информации, признан рецидивистом.

Как нам стало известно, следствие рассматривает несколько версий трагедии. В их числе, по информации нашего собеседника из Сегежи, личная неприязнь между спасателем и подозреваемым в его убийстве, не исключено, на почве сложившихся между ними непростых материальных отношений.

Возбужденное по этому убийству уголовное дело расследует карельский Следком. Защищает подозреваемого адвокат по назначению из Сегежи Олег Врублевский.

Сергея К., о котором знавшие его люди в разговоре с журналистом «Столицы на Онего» отозвались как об «очень хорошем, уважаемом человеке», похоронили 15 ноября на сегежском кладбище. На прощании с ним, не считая родных, присутствовало очень много людей. В их числе не только сотрудники МЧС, но и жители Сегежи, включая даже тех, кто ранее лично не был знаком с погибшим спасателем.

Ранее задержание подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС Карелии попало на видео.