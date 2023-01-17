Подозрительно озирающегося мужчину разыскивают в Петрозаводске (ВИДЕО)

Правоохранители просят помочь в розыске неизвестного, отметившегося на видеозаписи в магазине, где он бережно прижимал к себе бутылку.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. Он может быть причастен к совершению грабежа.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону полиции: 8-981-405-70-89.

Конфиденциальность гарантируется.