Подозрительный шум выдал жителя Карелии, прятавшегося от приставов в шкафу

В Сортавале местный житель, задолжавший 900 тысяч рублей по алиментам своему ребенку, спрятался от приставов в шкафу, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Сортавалы находится исполнительное производство в отношении должника о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности составляет 900 тысяч рублей.

Мужчина добровольно алименты на содержание своего ребенка не выплачивал, от судебных приставов скрывался. Поиски должника привели приставов к его родственникам, которые сообщили, что алиментщик у них бывает, но редко.

Для убедительности родственники предложили сотрудникам службы пройти в квартиру, чтобы приставы могли убедиться в правоте сказанных ими слов. Когда пристав вошел в комнату, в шкафу раздался подозрительный шум, как оказалось, именно в нем и прятался должник.

Неплательщику алиментов ничего другого не оставалось, как проследовать с сотрудниками отделения для составления протокола. Суд, рассмотрев материалы административного дела, признал жителя Сортавалы виновным в неуплате алиментов и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов.