Подрядчик доделал лестничный спуск на Карельском проспекте в Петрозаводске (ФОТО)

Сейчас на объекте устраняют последние замечания и убирают территорию вокруг, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Свой дом" завершила ремонт лестничного спуска на Карельском проспекте. Подрядчик устраняет последние замечания на объекте и убирает на территории строительный мусор.

Спуск полностью обновили: установили бетонные ступени, бордюры, замостили брусчаткой площадку между пролётами и подходы к лестнице, смонтировали перила и аппарели. В ближайшее время восстановят газон.

Лестничный спуск на Кукковке отремонтировали в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия. Ранее подрядчик завершил ремонт лестничных спусков на улицах Кузьмина, Пушкинской, Вольной и Ровио.