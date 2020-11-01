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Подрядчик доделал лестничный спуск на Карельском проспекте в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:46, 02 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Сейчас на объекте устраняют последние замечания и убирают территорию вокруг, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Свой дом" завершила ремонт лестничного спуска на Карельском проспекте. Подрядчик устраняет последние замечания на объекте и убирает на территории строительный мусор.

Спуск полностью обновили: установили бетонные ступени, бордюры, замостили брусчаткой площадку между пролётами и подходы к лестнице, смонтировали перила и аппарели. В ближайшее время восстановят газон.

Лестничный спуск на Кукковке отремонтировали в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия. Ранее подрядчик завершил ремонт лестничных спусков на улицах Кузьмина, Пушкинской, Вольной и Ровио.

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Комментарии

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David
2020-11-02 13:11:50
Там не спуск надо было строить, закапывая миллионы и создавая опасную аварийную ситуацию, а пешеходный мост! Рельеф местности благоприятствует. Но "киркаголовым однозначникам" это понять не под силу.
кир
2020-11-02 13:44:50
David, тоже надоел безработный как и леопольдик. В стране Советов вашу работу никто не контролирует. Нехорошо. Всё на природных ресурсах живёте. :)
однозначно
2020-11-02 12:08:48
Весьма качественное исполнение. Либерастня будет очень недовольна.
Off
2020-11-02 12:18:17
однозначно, жиринята плевали на тебя ..вместе с лестницей . Они в Москве ..а ты , здесь , троллишь за бутылку . )))
кир
2020-11-02 13:15:37
Off, надоел. Тёмный ты и справка есть. Не работаешь и денег на интернет хватает. Чем недоволен? :)
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