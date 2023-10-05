Подрядчик нажился на 90 млн рублей на расселении аварийного жилья в Карелии

В Беломорске вынесли приговор застройщикам, которые на строительстве домов для расселения аварийного жилья незаконно обогатились на крупную сумму.

Беломорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух предпринимателей. Мужчину и женщину признали виновными в особо крупном мошенничестве.



Ранее прокуратура Беломорского района установила, что с 2014 по 2016 год эти подрядчики начали строительство 10 многоквартирных домов по программе расселения аварийного жилья.



«При этом работы велись с нарушениями строительных норм, без инженерных изысканий и подготовки проектной документации, с применением некачественных строительных материалов и неквалифицированной рабочей силы», — говорится в пресс-релизе карельской прокуратуры.

Тем не менее, злоумышленники продали эти дома местной власти. Переселенцы получили квартиры, но почти сразу выяснилось, что жилые здания годятся только под снос.

В результате бюджету причинен ущерб на 90 млн рублей с лишним. Суд отправил мужчину на шесть лет в колонию общего режима.



Женщину — на четыре года и четыре месяца с отсрочкой наказания до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.