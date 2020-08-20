Подрядчик обязался отремонтировать 15 дорог и 15 тротуаров в Петрозаводске (ФОТО)

Масштабный ремонт дорожных объектов ведётся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" приступило к устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров на улице Куйбышева. Ремонт ведут в рамках подготовки к вековому юбилею республики.

В ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию тротуаров на улицах Еремеева и Свердлова. Завершено восстановление проезжей части на улице Промышленная.

Продолжается ремонт автодорог на улицах Зайцева, "Правда", Щербакова и набережной Гюллинга.

В разных районах Петрозаводска организованы работы по устранению деформаций и повреждений покрытий проезжих частей.

Муниципальный контракт включает в себя восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров. За каждым этапом работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.