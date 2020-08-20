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Подрядчик обязался отремонтировать 15 дорог и 15 тротуаров в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 20 Августа 2020
фото: © Администрации Петрозаводска
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Масштабный ремонт дорожных объектов ведётся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" приступило к устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров на улице Куйбышева. Ремонт ведут в рамках подготовки к вековому юбилею республики.

В ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию тротуаров на улицах Еремеева и Свердлова. Завершено восстановление проезжей части на улице Промышленная.

Продолжается ремонт автодорог на улицах Зайцева, "Правда", Щербакова и набережной Гюллинга.

В разных районах Петрозаводска организованы работы по устранению деформаций и повреждений покрытий проезжих частей.

Муниципальный контракт включает в себя восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров. За каждым этапом работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.

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Комментарии

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drug
2020-08-20 18:16:20
"Кондопожское ДРСУ" ?
Смешно.
А данное ДРСУ зарегистрировано где то на юге ?
Я не расист - но вы видели кто занимается ремонтом улиц.
Интересно а сколько там субподрядчиков и с кого потом будет спрос ?
ПлачУ и ПлАчу
2020-08-20 19:08:12
drug, если интересно, напиши в трудовую инспекцию, и вместе сходите почитать их трудовые договоры. Потом все эти подрядчики оплатят штрафы в МИД, а мы будем еще лет 5 ходить по говну. Местные не будут ладошками утаптывать дыры.
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