Подрядчик отчитался об уборке улиц Петрозаводска

Подрядная организация продолжает летние работы по содержанию улиц карельской столицы, сообщает мэрия.

"Мероприятия, предусмотренные в рамках муниципального контракта, выполняет ООО "ТехРент". Рабочие и дорожная техника ведут уборку мусора и смета. Выкошена трава вдоль дорог на Древлянке", - говорится в сообщении.

В четверг мобильные бригады займутся скашиванием травы вдоль Комсомольского проспекта.

Кроме того, рабочие будут обрезать деревья и кустарник в полосах отвода в Сайнаволоке, после чего ее продолжат в районе Сулажгорского кирпичного завода.