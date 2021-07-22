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Подрядчик приступил к ремонту Березовой аллеи в Петрозаводске

Новости. Общество
18:37, 29 Июля 2021
фото: Петросовет

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На сегодняшний день работы одновременно продолжаются на трех объектах – Березовая аллея, улицы Сыктывкарская и Попова, где ремонтируются и тротуары и проезжая часть, сообщили в Петросовете.

Депутаты Петрозаводского городского Совета Дмитрий Романов и Оксана Политова совместно с главой города Владимиром Любарским и начальником управления городского хозяйства и транспорта Андреем Масляковым провели выездное рабочее совещание на объекте, посвященное реализации в карельской столице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



По словам председателя постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрия Романова, ранее в его адрес поступали многочисленные обращения от жителей Древлянки по поводу состояния местных автодорог и тротуаров. Благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», слаженной работе депутатов, администрации города и руководства республики многие из наказов граждан к концу сентября удастся выполнить и провести ремонт всех основных магистралей в микрорайоне.

«В 2020 году по нацпроекту было отремонтировано Лососинское шоссе, а в этом году уже сделан Лесной проспект. На сегодняшний день работы одновременно продолжаются на трех объектах — Березовая аллея, улицы Сыктывкарская и Попова, где ремонтируются и тротуары и проезжая часть. Иными словами, в этом году мы приведем в порядок все главные окружные дороги и транспортную артерию в центре района», — отметил Дмитрий Романов.

В настоящее время компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» выполняет замену бортового камня на Березовой аллее, в ближайшее время приступит к фрезеровке старого покрытия проезжей части и тротуаров, после чего проведет асфальтирование. В рамках контракта ремонтные работы ведутся на участке от Сыктывкарской улицы до Лососинского шоссе, общая площадь объекта составляет 12,8 тысяч кв.метров.

Председатель постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов напомнил, что, согласно утвержденному графику, все работы здесь должны быть окончены до конца сентября, однако подрядная организация планирует отремонтировать аллею раньше срока — в августе.

"В настоящее время замечаний к подрядчику нет, работы ведутся согласно установленному графику. Погодные условия и производственные мощности компании позволяют, поэтому мы надеемся, что все дорожные объекты, включенные в контракты 2021-22 годов, также будут приведены в порядок уже к 1 октября этого года. Депутатский корпус Петросовета, общественные контролеры вместе со специалистами администрации проконтролируют, чтобы ремонт был выполнен максимально качественно", — сообщил Дмитрий Романов, подводя итоги осмотра.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021–2022 годы в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них. В настоящее время работы ведутся на пяти городских магистралях и тротуарах, на семи объектах ремонт уже завершен.

В рамках выездного рабочего совещания депутаты Оксана Политова и Дмитрий Романов обсудили с главой Петрозаводска Владимиром Любарским ряд других актуальных вопросов, волнующих жителей Древлянки. Среди них — обустройство межквартальных проездов, организация движения транспорта у лицея № 1, благоустройство общественной территории в районе дома 40 на Березовой аллее и Почтовой площади и другие.

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