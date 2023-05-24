Подрядчик приступил к ремонту оживленной дороги на окраине Петрозаводска

Рабочие снимают старый асфальт на Сулажгорской улице, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик приступил к фрезеровке старого дорожного полотна на улице Сулажгорской. Работы на этой неделе начались и на улице Древлянка – там демонтируют бордюрный камень вдоль тротуаров.



Ремонт дорог в разных районах столицы Карелии выполняет «АБЗ-Дорстрой». В эти выходные подрядчик намерен приступить к работам на Птицефабрике.



Замена старого покрытия на этих участках проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году в Петрозаводске приведут в порядок 30 улиц общей протяженностью около 21 километра. Полный перечень - здесь.



Еще порядка 20 объектов отремонтируют на деньги республиканской субсидии. Напомним, на прошлой неделе подрядчик приступил к работам в четырех районах карельской столицы.