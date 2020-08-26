Подрядчик, реставрирующий автовокзал в Карелии, оставил город без связи

Подрядчика привлекли к административной ответственности за нарушение правил проведения земляных работ, повлекшее повреждение линий связи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Управление капитального строительства Карелии и ООО "ГлавСтрой" в рамках ФЦП заключили контракт на выполнение работ по реконструкции автовокзала в Пудоже.

При вскрытии грунта для строительства здания автостанции подрядчик не проинформировал коммунальные и иные службы о проводимых работах. В результате были повреждены кабели – 224 абонента остались без связи.

За нарушения подрядчика оштрафовали на одну тысячу рублей.