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Подрядчик, реставрирующий автовокзал в Карелии, оставил город без связи

Новости. Общество
12:56, 27 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев
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Подрядчика привлекли к административной ответственности за нарушение правил проведения земляных работ, повлекшее повреждение линий связи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Управление капитального строительства Карелии и ООО "ГлавСтрой" в рамках ФЦП заключили контракт на выполнение работ по реконструкции автовокзала в Пудоже.

При вскрытии грунта для строительства здания автостанции подрядчик не проинформировал коммунальные и иные службы о проводимых работах. В результате были повреждены кабели – 224 абонента остались без связи.

За нарушения подрядчика оштрафовали на одну тысячу рублей. 

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Комментарии

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zanoza
2020-08-27 13:04:35
"За нарушения подрядчика оштрафовали на одну тысячу рублей"
Это шутка такая?
12345
2020-08-27 15:04:34
zanoza, это размер штрафа, который установлен законом Карелии (странно, почему штраф не на юр лицо)??? Пожалели? На каком основании? Для юрлиц он значительно больше
кир
2020-08-27 13:02:44
Кабели в земле всегда рвут. Это наше, родное, авось. Проложены не там и не на той глубине.
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