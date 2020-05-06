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Подрядчик срочно переделывает входную зону к Вечному огню в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
08:35, 07 Мая 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Подрядчики устраняют дефекты на объектах благоустройства 2019 года, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации Петрозаводска провели весеннюю проверку качества работ на объектах благоустройства, ремонт которых выполнялся в 2019 году. Подрядчикам выставили требования для устранения обнаруженных дефектов.

В настоящее время ООО "Караван" исправляет замечания по устройству газонов в парке Мира. В прошлом году подрядчик отремонтировал здесь лестничный спуск, уложил тротуарную плитку на расширенной площадке, а также организовали подъезд и парковку.

ООО "СМС" устраняет дефекты асфальтобетонного покрытия входной зоны мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата". Общественную территорию в прошлом году реконструировали в рамках республиканской программы "Развитие культуры".

На спуске к Онежской набережной в створе улицы Германа Титова ООО "Свой Дом" исправляет дефекты, допущенные при устройстве газона и укладке брусчатки. В ближайшее время здесь стартует озеленение.

Работы контролируют специалисты управления благоустройства и экологии карельской столицы. Устранение замечаний подрядчики должны завершить до 30 мая.

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