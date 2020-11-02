Подрядчик завершает благоустройство сквера, который раскритиковали петрозаводчане

Компания "КарелСтройУправление" завершает благоустройство сквера Ивана Молчанова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Все основные строительные и электромонтажные работы на объекте выполнены.

На общественной территории в районе пересечения Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой проложили подземную кабельную линию, установили опоры наружного освещения, бортовые камни, замостили брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника "Танк Т-34" покрасили, а мемориальную тумбу "1941-1945" обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию с годами Великой Отечественной войны.

Кроме того, на месте провели санитарную обрезку крон деревьев и живой изгороди с "посадкой на пень". Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Впоследствии живая изгородь восстановится и станет пышнее.

В данный момент подрядчик приступил к наведению чистоты, просыпке швов и вывозу мусора. Помимо этого, на месте продолжают восстановление газонов. Сквер Ивана Молчанова благоустроили в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия.

Ранее петрозаводчане раскритиковали фонари, установленные в сквере Ивана Молчанова. "Установлена очередная безликая алюминиевая серость с торчащими болтами, уродующая территорию и ничего кроме депрессии и уныния не вызывающая!" - так охарактеризовали новые фонари горожане.