Подрядчика оштрафовали за нежелание трудоустраивать петрозаводчан

Организация из Санкт-Петербурга и ее руководитель оштрафованы за уклонение от заключения трудовых договоров, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подрядная организация осуществлявляла ремонт и восстановление лесозавода в п. Пяозерский. Фирма не заключила трудовые договоры с двумя петрозаводчанами, работавшими вахтовым методом, а также не в полном объеме выплачивала им зарплату.

Суд постановил признать отношения трудовыми и взыскать с организации долги по оплате труда и компенсацию морального вреда в пользу обоих работников.

Дела рассмотрены Государственной инспекцией труда в Санкт-Петербурге, компанию оштрафовали на 90 тысяч рублей, а руководителя – на 30 тысяч рублей.

Напомним, в августе в Сортавале оштрафовали предпринимателей, не желавших официально оформлять на работу сотрудников.