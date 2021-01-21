Подрядчики усилили уборку Петрозаводска из-за снегопада

Для вывоза снега привлечены сторонние организации, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи со снегопадом администрация города указала подрядчикам на необходимость усилить уборку карельской столицы. В рамках муниципальных контрактов поддержанием чистоты и безопасности в Петрозаводске занимаются две организации: в зоне ответственности ООО "ТехРент" находится улично-дорожная сеть, ООО "Городской комбинат благоустройства" занимается содержанием общественных территорий. Обе компании усилили работу в сложных погодных условиях.

Техника и мобильные бригады ООО "ТехРент" убирают город круглосуточно. Днём и ночью на улицы выведено более четырёх десятков различных специализированных машин. Для вывоза снега подрядчик привлекает, в том числе, сторонние организации. Особое внимание уделено пешеходным переходам и остановочным пунктам.

ООО "Городской комбинат благоустройства" также выведет дополнительные трактора для уборки пешеходной инфраструктуры в парках и скверах карельской столицы. В период снегопада для обеспечения прохода граждан активно расчищают лестничные спуски в разных районах.

Администрация Петрозаводска указала на необходимость быть готовыми к грядущим снегопадам и мобилизовать все силы накануне ухудшения погодных условий не только муниципальным подрядчикам, но и управляющим организациям, которые занимаются содержанием придомовых территорий.

За качеством и оперативностью мероприятий ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.