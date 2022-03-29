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Подрядчику для уборки дорог в Петрозаводске купили 8 новых машин

Новости. Общество
18:20, 30 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Восемь новых комбинированных дорожных машин пополнили автопарк Кондопожского ДРСУ, сообщили в Минтрансе Карелии.

В марте автопарк Кондопожского дорожного ремонтно-строительного управления пополнили 8 новых комбинированных машин.

Техника приобретена за счет средств бюджета республики, предоставленных предприятию в феврале этого года. Средства выделили благодаря поправкам в бюджет республики, которые внес Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Автомобили могут работать как зимой − на расчистке дорог от снега, так и летом − в качестве самосвала.

Ранее сообщалось, что содержанием дорог Петрозаводска займется Кондопожское ДРСУ. По словам главы республики, на сегодняшний день уже провели реорганизацию предприятия — ввели в его состав Петрозаводское ДРСУ. На его базе создается диспетчерская служба, выстраивается логистика, технически оснащается городское подразделение. Из бюджета республики выделено 126 млн рублей на приобретение дорожной техники. На приобретение грейдеров, тракторов, погрузчиков уже заключены контракты.

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