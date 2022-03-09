Содержать дороги Петрозаводска будет госпредприятие

Содержанием дорог Петрозаводска займется Кондопожское ДРСУ, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как отметил на своей странице в соцсети глава Карелии, Кондопожское ДРСУ — это крупнейший в республике подрядчик, в его арсенале — большой парк техники и свой асфальтобетонный завод. Предприятие уже обслуживает часть территорий столицы республики, а зимой в форс-мажор помогло городу с вывозом больших объемов снега.

Артур Парфенчиков отметил. что если Кондопожское ДРСУ выйдет на Петрозаводск, объем работ у него значительно увеличится. Готовимся к этому заранее — время есть.

По словаи главы республики, на сегодняшний день уже провели реорганизацию предприятия — ввели в его состав Петрозаводское ДРСУ. На его базе создается диспетчерская служба, выстраивается логистика, технически оснащается городское подразделение. Из бюджета республики выделено 126 млн рублей на приобретение дорожной техники. На приобретение грейдеров, тракторов, погрузчиков уже заключены контракты.

«Нам необходимо создать все условия, чтобы новый государственный подрядчик мог качественно обеспечить весь комплекс работ по содержанию дорог карельской столицы. Резервы и возможности для этого есть. Будем искать деньги и налаживать работу», — сказал Артур Парфенчиков.