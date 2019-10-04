Подрядчику, не успевшему отремонтировать аллею в Петрозаводске, выставили штрафные санкции

Подрядчик задержал укладку плитки на Березовая аллее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сейчас на Березовой аллее завершается мощение брусчаткой.

"Часть работ уже выполнена, и мы видим, как преображается пешеходная инфраструктура. Однако подрядчик задержал укладку плитки. 1 октября был срок окончания контракта, и мы выставили штрафные санкции. Неустойка будет начисляться за каждый день", – сказала Ирина Мирошник.

Помимо мощения, подрядчик установит скамейки в скандинавском стиле и ограждения.

"Территория, конечно, должна быть отделена от проезжей части. Пешеходы должны ощущать свою безопасность, – отметила глава Петрозаводска. – В дальнейшем мы планируем обновить детские площадки рядом с торговым комплексом «Столица». Создание безопасных и современных зон отдыха для взрослых и подрастающего поколения необходимо".