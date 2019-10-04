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Новости. Общество
08:20, 04 Октября 2019
фото: Сайт администрации Петрозаводска

Подрядчику, не успевшему отремонтировать аллею в Петрозаводске, выставили штрафные санкции

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Подрядчик задержал укладку плитки на Березовая аллее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сейчас на Березовой аллее завершается мощение брусчаткой.

"Часть работ уже выполнена, и мы видим, как преображается пешеходная инфраструктура. Однако подрядчик задержал укладку плитки. 1 октября был срок окончания контракта, и мы выставили штрафные санкции. Неустойка будет начисляться за каждый день", – сказала Ирина Мирошник.

Помимо мощения, подрядчик установит скамейки в скандинавском стиле и ограждения.

"Территория, конечно, должна быть отделена от проезжей части. Пешеходы должны ощущать свою безопасность, – отметила глава Петрозаводска. – В дальнейшем мы планируем обновить детские площадки рядом с торговым комплексом «Столица». Создание безопасных и современных зон отдыха для взрослых и подрастающего поколения необходимо".

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-10-04 10:27:17
Лана , а подрядчика кто-то насильно заставил взяться за эту работу ? Если считаешь , что не справишься , не берись , а взялся не жалуйся и не оправдывайся .
Lana
2019-10-04 11:26:45
Геннадий Гаврилов,

Так там и аукцион мог не состояться, т.к. желающих на авральные сроки не было. Хотя при одной заявке такой аукцион тоже признается несостоявшимся.
Lana
2019-10-04 08:57:20
Это не вина подрядчика, а его беда! Аукцион проводить надо не в августе, а в апреле-мае. Тогда и сроки будут не авральными с учетом поправки на погоду. Живем то где, в северной климатмческой зоне. Это во-первых. Во-вторых необходимо при определении сроков продолжительности работ учитывать нормативную трудоемкость (смотри смету), а количество рабочих от фонда заработной платы по смете. Никто не будет под авральные сроки набирать 100 человек с зарплатой в 10 тыс.рубл. в месяц.
Американец
2019-10-04 13:09:25
Lana, вот и вылела ....ка подрядчиков. Наберут заказов, а в штете один дворник.
Ха-ха.... бабла не срубили
Lana
2019-10-05 12:25:54
Американец,

Не догоняю, а что такое "вылела...ка подрядчиков"? Согласна насчет штата, а не "штете". Так у подрядчика Смотровой площадки на Титова тоже в штате стол и ручка. И это повсеместная практика. Кто будет штат содержать в ООО и ИП?
Lana
2019-10-05 12:17:13
Американец,

Бабло "пилят" другие. И Вы их знаете... Подрядчики и вправду лоханулись. Октябрь, снег...
zanoza
2019-10-04 10:24:04
Lana, подрядчика за уши никто на аукцион не тащил! Раз взялся выполнить работы к 1 октября, то должен их выполнить.
Беня
2019-10-04 11:30:24
zanoza, тащил - не тащил :) если заказов мало и кушать хочется, волей-неволей в какой-нибудь порожняк впишешься. :)
Lana
2019-10-04 11:39:44
Беня,

Плюсую!!!
zanoza
2019-10-04 11:39:23
Беня, вот и вписался, теперь штрафов не оберётся и кушать опять будет не на что :)
Lana
2019-10-04 10:54:20
zanoza,

Походу Вы оправдываете кидалово для "не своих" подрядчиков. Потому как, если бы выиграли тендер "свои", то нашлись бы им отмазки. Поверьте, знаю о чем пишу. Смотровая площадка на Титова тому подтверждение, которая не была сдана в срок. И об этом почему то нет в СМИ ни слова.
Lana
2019-10-05 12:20:27
zanoza,

Ну если мозгов нет "подвязываться" на авральные сроки, будет работать на штрафы. Другого не дано. Или "договорится"?
zanoza
2019-10-04 17:22:58
Lana, тогда пусть работает на штрафы.
Lana
2019-10-04 11:41:47
zanoza,

Замучается пыль глотать бегая по судам. На это и расчет!
zanoza
2019-10-04 11:37:16
Lana, никого я не оправдываю и не делю подрядчиков на своих и чужих. Штрафовать нужно всех! Если у подрядчика по устройству Б. Аллеи есть весомые аргументы, он может оспорить штраф в судебном порядке.
Lana
2019-10-04 10:48:16
zanoza и Геннадий Гаврилов

Подрядчика никто "не тащил", он как всегда расчитывает на авось. И это общая тенденция. Я о другом, о компетентности и порядочности Заказчика (читай мэрии).
Геннадий Гаврилов
2019-10-04 11:25:53
Lana, С этим не поспоришь . Компетенция наших властей ниже прожиточного уровня .
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