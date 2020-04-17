Подробности от Парфенчикова: число заболевших коронавирусом выросло до 19 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии увеличилось на четыре и составило 19 человек.

Ранее министр здравоохранения Охлопков сообщал, чт сегодня вечером стало известно еще о четырех заболевших: , 1 новый случай – в Петрозаводске, 1 – в Кондопоге и 2 – в Сегеже.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети раскрых подробности, что коронавирус выявлен у 51-летней женщины, приехавшей в Петрозаводск из Санкт-Петербурга, и у 25-летней работницы УФСИН из Сегежи были признаки ОРВИ. 33-летний кондопожанин, который в настоящее время нигде не работает, проходил лечение. Еще один подтвержденный результат – у 60-летней медсестры детской поликлиники в Сегеже. Из всех симптомов у нее было лишь першение в горле.

Таким образом, на сегодняшний день в Карелии общее количество заболевших коронавирусом – 19 человек.