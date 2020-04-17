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Подробности от Парфенчикова: число заболевших коронавирусом выросло до 19 человек

Новости. Общество
20:14, 17 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии увеличилось на четыре и составило 19 человек.

Ранее министр здравоохранения Охлопков сообщал, чт сегодня вечером стало известно еще о четырех заболевших: , 1 новый случай – в Петрозаводске, 1 – в Кондопоге и 2 – в Сегеже.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети раскрых подробности, что коронавирус выявлен у 51-летней женщины, приехавшей в Петрозаводск из Санкт-Петербурга, и у 25-летней работницы УФСИН из Сегежи были признаки ОРВИ. 33-летний кондопожанин, который в настоящее время нигде не работает, проходил лечение. Еще один подтвержденный результат – у 60-летней медсестры детской поликлиники в Сегеже. Из всех симптомов у нее было лишь першение в горле.

Таким образом, на сегодняшний день в Карелии общее количество заболевших коронавирусом – 19 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иришка
2020-04-17 23:30:59
Ребят, вот вы всё спорите, а эти люди болеют и им плохо. А вы всё - правда#неправда.#.
Вы же наверное по другому будете говорить , когда это коснётся вас и ваших близких, а сейчас -да;всё это как будто далеко и только мешает жить обычной жизнью .
Вася
2020-04-17 23:14:24
Хорошая версия гласила, что Терешков распорядится выдать каждому гражданину России безвозмездно по 50-100 тысяч рублей,
Вася
2020-04-17 23:07:41
Конец фильма про сильную Россию или есть вопросы?
Вася
2020-04-17 23:06:39
Это будет непростой год и нам нужен прорыв!».
Изя
2020-04-17 20:58:07
Ничего страшного , переболеют , похандрят и выдут здоровыми . К чему истерика , минздарв ??????????????????? На кого работаете власти ?))) Это же мировой заговор элит ))) ) :)
Fit G
2020-04-17 21:39:51
Изя, опять лозунги? Я правильно понял, весь мир признает заболевание вызванное коронавирусом? И позвольте полюбопытствовать в чем заключается заговор элит?
Изя
2020-04-17 21:55:57
Fit G, Да и устал , я от тебя , ) Пока , целую )))) :)
Изя
2020-04-17 21:54:13
Fit G, Я бы тебе не лозунги , а речь написал , о том как всё есть на самом деле , так не публикуют . Слабаки . редакция , без позиции , якобы оппозиция )) :)
Изя
2020-04-17 21:47:09
Fit G, Не буду отвечать , лень , много вас тут таких вопросантов )))
новый
2020-04-17 20:21:49
Больше всего боятся заболеть вирусом либерасты, ибо не смогут гадить стране. Смогут гадить только в памперсы, но желающих их менять не найдется даже в агрикалче.
Plant
2020-04-17 21:53:44
новый, кончай пить, дубиноголовый.
миша
2020-04-17 21:07:14
новый, а ты что куришь? Наверно уже лишнего тяпнул.
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