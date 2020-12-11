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Подростка на велосипеде сбил автомобиль в городе Карелии

Новости. Происшествия
10:37, 12 Декабря 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Сортавале 12-летний велосипедист получил травмы после наезда автомобиля на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сортавале накануне совершен наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, ребенок получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД, в 15:23 68-летний водитель автомобиля "Рено Дастер" на 258 км + 539 автодороги "Сортавала" совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу, управляя велосипедом (не спешиваясь).

По данным ГИБДД Карелии, ребенок находился без сопровождения взрослых, а также не имел защитной экипировки (шлем, наколенники, налокотники). Пострадавший в ДТП госпитализирован.

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