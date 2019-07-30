Подростки в Карелии до полусмерти избили прохожего на улице

В Костомукше 16-летние подростки зверски избили мужчину на улице, сообщили в Следкоме Карелии.

В июле ранее судимые 16-летние подростки, находясь в общественном месте – на одной из улиц Костомукши, из личных неприязненных отношений умышленно нанесли малознакомому мужчине множественные удары ногами по голове и телу, причинив многочисленные травмы.

По ходатайству следователя судом в отношении одного из подозреваемых, ранее осужденного к условному сроку отбывания наказания, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго подростка вопрос об избрании меры пресечения решается.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.