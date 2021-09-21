Подростки в Карелии пришли в гости к своей знакомой и обворовали ее мать

Шесть лет лишения свободы грозит юным жителям Кемского района, укравших деньги с банковского счета, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Кемского района завершили расследование дела в отношении двух подростков, обвиняемых в краже с банковского счета.

Следствие установило, что в октябре 2020 года подростки пришли в гости к своей знакомой. Один из них попросил у ее матери телефон якобы для необходимого звонка. Через некоторое время женщина обнаружила списание со своего счета 8 тысяч рублей. Добровольно погасить ущерб молодые люди отказались, и потерпевшая обратилась в полицию.

Выяснилось, что подростки спланировали преступление заранее и распределили роли: один отвлекал хозяйку разговорами, другой в это время переводил по телефону деньги.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.