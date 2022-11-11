Подростки в Карелии руками выкатили из гаража чужой автомобиль, их обвинили в краже

Суд Пряжинского района Карелии принял к рассмотрению уголовное дело двух подростков, которые пытались украсть чужой автомобиль.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в июне 2022 года подростки договорились похитить автомобиль, который находился в гараже у жилого дома в одном из поселков Пряжинского района. Ночью они пришли на место и при помощи физической силы руками выкатили автомобиль на улицу. В этот момент их заметили жильцы дома и подростки сбежали.

Вскоре их задержали, было возбуждено уголовное дело. Теперь они на скамье подсудимых.