Подростки в Карелии за месяц совершили 40 преступлений

Всего в январе 2020 года на территории республики зарегистрировано 1102 преступления, сообщили в прокуратуре Карелии.

Возросла на 66,7% преступность среди несовершеннолетних – в этом году за месяц подростки совершили 40 преступлений.

Также правоохранительными органами зарегистрировано в текущем году 70 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 10 – связанных с незаконным оборотом оружия.

Из общего числа расследованных преступлений 38,1% совершены в состоянии алкогольного опьянения, 3 преступления – в состоянии наркотического опьянения.

Ранее подростки угнали автомобиль в одном из районов Карелии.