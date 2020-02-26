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Подростки в Карелии за месяц совершили 40 преступлений

Новости. Криминал
18:20, 26 Февраля 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Всего в январе 2020 года на территории республики зарегистрировано 1102 преступления, сообщили в прокуратуре Карелии.

Возросла на 66,7% преступность среди несовершеннолетних – в этом году за месяц подростки совершили 40 преступлений. 

Также правоохранительными органами зарегистрировано в текущем году 70 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 10 – связанных с незаконным оборотом оружия.

Из общего числа расследованных преступлений 38,1% совершены в состоянии алкогольного опьянения, 3 преступления – в состоянии наркотического опьянения.

Ранее подростки угнали автомобиль в одном из районов Карелии.

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