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Подростки в Петрозаводске до смерти забили ворону (ВИДЕО 18+)

Новости. Происшествия
10:55, 12 Февраля 2020
фото: © кадр из видео
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Подростки в Петрозаводске сняли на видео, как издеваются над вороной: бьют ее, бросают, топчут ногами.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео, на котором запечатлено, как подростки издеваются над вороной. 

В комментарии к видео читатель соообщил, что так жестоко обращаются с птицей студенты одного из техникумов Петрозаводска.

На видео неизвестные бьют ворону кулаками, бросают ее, топчут ногами.

В кадре фигурирует один из торговых центров Петрозаводска, можно идентифицировать место происшествия. Когда произошел инцидент, неизвестно. 

Видео содержит большое количество нецензурной лексики, поэтому звук удален. Жестокость подростков на грани, поэтому видео рекомендуется детям не показывать.

В Сортавальском районе двух местных жителей приговорили к обязательным работам за попытки убить собаку.  

А жителя Костомукши, выбросившего котенка из окна шестого этажа на глазах у ребенка,  приговорили к одному году исправительных работ.

Ранее сообщалось, что часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, могут перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения.

"Сегодня фактически законодательство, которое позволяет наказать людей, которые жестоко обращаются с животными, является уголовным. Это рождает неэффективность системы. Уголовные дела заводятся неохотно, следователи этим заниматься не хотят. Может, и хотят, но не умеют. Не знают многих их особенностей", – отметил председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-12 12:05:36
Отсутствие понимания степени ответственности за свои действия порождает жестокость в подростковой среде. Получается, что мы, взрослые, упустили этот момент в воспитании детей. Подростки не понимают, что подобное поведение – путь в никуда и никто им это не объяснил, не донёс до их сознания. Сегодня компания наглых юнцов издеваются над животными, над теми, кто не может дать отпор, а завтра вполне могут попасть на скамью подсудимых и в этом есть вина взрослых. Государство также устранилось от проблемы подростковой жестокости, её попросту не хотят признавать, потому подростковая жестокость набирает обороты.
Anton Borisovich
2020-02-12 11:17:07
Предлагаю найти этих людей, и отработать на них боксёрские приёмы.
кир
2020-02-12 11:07:15
Потому нас боится весь мир.
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