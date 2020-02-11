Подростки в Петрозаводске до смерти забили ворону (ВИДЕО 18+)

Подростки в Петрозаводске сняли на видео, как издеваются над вороной: бьют ее, бросают, топчут ногами.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео, на котором запечатлено, как подростки издеваются над вороной.

В комментарии к видео читатель соообщил, что так жестоко обращаются с птицей студенты одного из техникумов Петрозаводска.

На видео неизвестные бьют ворону кулаками, бросают ее, топчут ногами.

В кадре фигурирует один из торговых центров Петрозаводска, можно идентифицировать место происшествия. Когда произошел инцидент, неизвестно.

Видео содержит большое количество нецензурной лексики, поэтому звук удален. Жестокость подростков на грани, поэтому видео рекомендуется детям не показывать.

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Ранее сообщалось, что часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, могут перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения.

"Сегодня фактически законодательство, которое позволяет наказать людей, которые жестоко обращаются с животными, является уголовным. Это рождает неэффективность системы. Уголовные дела заводятся неохотно, следователи этим заниматься не хотят. Может, и хотят, но не умеют. Не знают многих их особенностей", – отметил председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.