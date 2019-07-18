16:14, 18 Июля 2019
Суд вынес приговор жителю Карелии, выбросившему котенка из окна на глазах у ребенка
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В апреле в Костомукше мужчина выбросил котенка из окна в присутствии ребенка, сообщили в прокуратуре Карелии.
Житель Костомукши вечером 21 апреля выбросил из окна с шестого этажа общежития котенка в присутствии своего малолетнего сына. Очевидцы пытались спасти котенка, который умер через несколько часов в ветеринарной клинике.
За содеянное суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
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