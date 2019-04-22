Житель Карелии убил котенка, выбросив его из окна

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Вечером 21 апреля в Костомукше мужчина выбросил котенка с 6 этажа за то, что тот ходил мимо лотка.
О жестоком случае написало издание "64 параллель онлайн".
Вечером 21 апреля с шестого этажа общежития по ул. Горняков 2А выбросили 4-месячного котенка. Боня умерла не сразу, дети пытались ей помочь.
Волонтеры отвезли Боню в ветеринарную клинику.
"Котенок пребывал в шоковом состоянии, изо рта у него текла кровь. Возможно, были повреждены внутренние органы и головной мозг", – рассказали волонтеры.
Уколы, капельницы и все остальное не помогли: в 11 вечера в страшных мучениях Боня умерла.
Хозяйка котенка сама позвонила волонтерам. Она рыдала и сказала, что была на работе, когда все случилось. Котенка вышвырнул в окно муж за то, что он стал ходить мимо лотка.
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