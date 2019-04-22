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Новости. Происшествия
16:15, 22 Апреля 2019
фото: 64parallel.ru

Житель Карелии убил котенка, выбросив его из окна

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Вечером 21 апреля в Костомукше мужчина выбросил котенка с 6 этажа за то, что тот ходил мимо лотка.

О жестоком случае написало издание "64 параллель онлайн". 

Вечером 21 апреля с шестого этажа общежития по ул. Горняков 2А выбросили 4-месячного котенка. Боня умерла не сразу, дети пытались ей помочь.

Волонтеры отвезли Боню в ветеринарную клинику.

"Котенок пребывал в шоковом состоянии, изо рта у него текла кровь. Возможно, были повреждены внутренние органы и головной мозг", – рассказали волонтеры.

Уколы, капельницы и все остальное не помогли: в 11 вечера в страшных мучениях Боня умерла. 

Хозяйка котенка  сама позвонила волонтерам. Она рыдала и сказала, что была на работе, когда все случилось. Котенка вышвырнул в окно муж за то, что он стал ходить мимо лотка.

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