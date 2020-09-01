Подростки вынесли из магазина в Петрозаводске алкоголь на 17 тысяч рублей

В Петрозаводске двое несовершеннолетних граждан подозреваются в краже из торгового заведения.

Ночью 25 августа в полицию поступила информация о незаконном проникновении в продуктовый магазин на улице Московской.



Полицейские обнаружили следы повреждений на одном из стеклопакетов. Из торгового зала исчезла алкогольная продукция на сумму более 17 тысяч рублей.



К краже оказались причастны двое ранее судимых подростков 15 и 17 лет.

Возбуждено уголовное дело.



В настоящее время один из подозреваемых арестован за ранее совершенное преступление, а второй находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Карелии подростка, причастного к смерти человека и поджогу, отправили за решетку.