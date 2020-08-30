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В Карелии подростка, причастного к смерти человека и поджогу, отправили за решетку

Новости. Криминал
06:40, 31 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев
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Вынесен приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении двух ранее не судимых жителей поселка Гирвас Кондопожского района.

 

Как сообщается на сайте Кондопожского городского суда, в апреле 2019 года пьяные подсудимые поссорились с приятелем и избили его. От полученных травм мужчина умер.

Среди злоумышленников был несовершеннолетний. Он же, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом.

Жилой деревянный дом стоимостью свыше 100 тысяч рублей полностью сгорел. 

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности каждого подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Присяжные посчитали, что подросток заслуживает снисхождения.

Несмотря на это, суд приговорил местных жителей к реальному лишению свободы на длительный срок.

Ранее другой подросток за вечер угнал несколько авто и дважды попал в ДТП в Пряжинском районе.

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Комментарии

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Честное слово
2020-08-31 08:52:25
Дичаем дальше!
Молодёжь, особенно в районах, брошена на выживание, никто ими не занимается, а по телеку Дом-2 каждый день,где накаченные и загорелые тунеядцы, меняя таких же ,но девушек с низкой социальной ответственностью, спят, жрут, сношаются, отличная реклама для подрастающего поколения!
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