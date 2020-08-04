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Подросток за вечер угнал несколько авто и дважды попал в ДТП в Карелии

Новости. Криминал
15:31, 05 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Несовершеннолетнего жителя Сортавалы подозревают в серии уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

Подросток приехал в Пряжу погостить у бабушки. Вечером ему захотелось осмотреть окрестности, но пешая прогулка быстро надоела. Тогда он обратил внимание на автомобиль "ВАЗ-2101". Юноша угнал авто и отправился в путешествие по федеральной дороге. Позже он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.  Несовершеннолетний спешно бросил "жигули" и пешком вернулся в поселок.

Вернувшись, подросток  украл из "ИЖ-2126" автомагнитолу.

Далее подросток заглянул в третье за вечер авто –припаркованную иномарку. Ключи оказались внутри. На этот раз он проехал ровно на километр дальше, но вновь оказался в кювете.

Бросив угнанное авто, юноша отправился в поселок, где его уже ждал экипаж ДПС. В руках он нес очередную похищенную автомагнитолу.

Возбуждены уголовные дела. У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям.

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