Подростку грозит 15 лет колонии за продажу 2 граммов наркотика

Сегежский суд Карелии рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, обвиняемого в сбыте наркотических средств.

По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил для последующего сбыта наркотическое средство. Затем он сбыл наркотическое средство массой 2,178 грамма лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка". В результате наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление - лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-службе СУ СК по Карелии.