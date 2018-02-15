Подростку грозит 15 лет колонии за продажу 2 граммов наркотика

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Сегежский суд Карелии рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, обвиняемого в сбыте наркотических средств.
По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил для последующего сбыта наркотическое средство. Затем он сбыл наркотическое средство массой 2,178 грамма лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка". В результате наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление - лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-службе СУ СК по Карелии.
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