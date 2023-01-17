Подростку из Карелии грозит 8 лет лишения свободы за драку

Несовершеннолетний кондопожанин избил прохожего, сообщили в Следкоме Карелии.

Кондопожский отдела Следкома возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в октябре 2022 года у подъезда доима в Кондопоге он поссорился с 46-летним мужчиной и ударил его в грудь. Оппонент получил травмы грудной клетки — медики квалифицировали ее как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.