Подросток-беспредельщик извинился в суде Карелии за угон, угрозу убийством и пьяное вождение

В Лоухском районе несовершеннолетний местный житель осужден за угон, управление автомобилем в состоянии опьянения, угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что несовершеннолетний молодой человек в поселке Чупа Лоухского района в апреле 2020 года повторно сел за руль в алкогольном опьянении.

Через некоторое время он же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в поселке Чупа в квартире своих соседей, из личной неприязни внезапно схватил нож и стал размахивать им перед лицами потерпевших. С учетом создавшейся обстановки, агрессивного поведения несовершеннолетнего, его физического превосходства соседи подростка восприняли угрозу убийством как реальную.

В июне 2020 года опять в состоянии алкогольного опьянения этот же несовершеннолетний незаконно завладел автомобилем и стал ездить по улицам поселка Чупа, но не справился с управлением и попал в ДТП.

На скамье подсудимых молодой человек признал свою вину, раскаялся в содеянном, согласился с недопустимостью подобного поведения, принес извинения потерпевшим.

С учетом всех обстоятельств произошедшего, принимая во внимание особенности личности подсудимого, в соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.