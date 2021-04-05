Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карельские депутаты придумали, как прекратить ночную торговлю в пивных заведениях 14
Сегодня 10:05
В Петрозаводске сожгли санкционные сыр и колбасу 20
Сегодня 11:15
Спортсменка из Карелии стала абсолютной чемпионкой всероссийских соревнований по тхэквондо 1
05.04.2021 18:20
Выйду на uuličču, гляну на "село" 7
Сегодня 09:15
В МВД признали нецелесообразным запрет левого поворота к речному вокзалу в Петрозаводске 6
Сегодня 06:55
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов (ВИДЕО) 11
Сегодня 12:34
Путин потребовал увеличить доходы россиян 21
05.04.2021 19:10
Путин потребовал ускорить развитие Карелии 20
Сегодня 11:11

Подросток-беспредельщик извинился в суде Карелии за угон, угрозу убийством и пьяное вождение

Новости. Криминал
16:25, 06 Апреля 2021
фото: © Сергей Карпов/Архив ИТАР-ТАСС
Загрузка...

В Лоухском районе несовершеннолетний местный житель осужден за угон, управление автомобилем в состоянии опьянения, угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что несовершеннолетний молодой человек в поселке Чупа Лоухского района в апреле 2020 года повторно сел за руль в алкогольном опьянении.

Через некоторое время он же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в поселке Чупа в квартире своих соседей, из личной неприязни внезапно схватил нож и стал размахивать им перед лицами потерпевших. С учетом создавшейся обстановки, агрессивного поведения несовершеннолетнего, его физического превосходства соседи подростка восприняли угрозу убийством как реальную.

В июне 2020 года опять в состоянии алкогольного опьянения этот же несовершеннолетний незаконно завладел автомобилем и стал ездить по улицам поселка Чупа, но не справился с управлением и попал в ДТП.

На скамье подсудимых молодой человек признал свою вину, раскаялся в содеянном, согласился с недопустимостью подобного поведения, принес извинения потерпевшим.

С учетом всех обстоятельств произошедшего, принимая во внимание особенности личности подсудимого, в соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-06 16:27:12
После суда пырнет
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 13
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 7
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»