Подросток дважды обворовал одну и ту же машину, припаркованную на улице райцентра в Карелии

Полиция Лахденпохского района Карелии возбудила уголовное дело против 15-летнего подростка, который два раза за один день украл деньги из машины, припаркованной на улице.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

По версии следствия, подозреваемый оказался знаком с хозяйкой автомобиля. В день преступления она приехала в гости к родственнице, а кошелек с деньгами оставила в бардачке машины. Кроме них в квартире находились сын родственницы и его друг.

Приятель вышел на улицу и обнаружил, что иномарка гостьи не заперта. В салоне он нашел кошелек, вытащил из него 5 тыс. рублей и ушел. Но скоро вернулся и взял из кошелька еще столько же.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Воришке может грозить наказание от штрафа до лишения свободы.