Подросток из Петрозаводска упал со стула в ресторане "Икеа" и попал в больницу

Юный житель Карелии решил подкрепиться в торговом центре "Мега-Дыбенко", но оказался в больнице с травмой головы, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, в седьмом часу вечера 27 апреля во всеволожскую районную больницу был доставлен 16-летний житель города Петрозаводска.

Медики диагностировали у подростка внутричерепную травму и в состоянии средней тяжести поместили его в отделение травматологии.

По предварительным данным, юноша упал со стула в ресторане "Икеа". С представителем компании связаться не удалось.