11:08, 29 Апреля 2018
Подросток из Петрозаводска упал со стула в ресторане "Икеа" и попал в больницу
По теме
Загрузка...
Юный житель Карелии решил подкрепиться в торговом центре "Мега-Дыбенко", но оказался в больнице с травмой головы, рассказали 47news в правоохранительных органах.
Как стало известно, в седьмом часу вечера 27 апреля во всеволожскую районную больницу был доставлен 16-летний житель города Петрозаводска.
Медики диагностировали у подростка внутричерепную травму и в состоянии средней тяжести поместили его в отделение травматологии.
По предварительным данным, юноша упал со стула в ресторане "Икеа". С представителем компании связаться не удалось.
По теме
Выбор читателей
22.04.2018, 13:55
24.04.2018, 09:18
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:53
27.04.2018, 11:33
24.04.2018, 13:27
Аналитика
28.04.2018 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии