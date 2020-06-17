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Подросток на севере Карелии пытался украсть 5 бутылок виски

Новости. Происшествия
09:12, 18 Июня 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В Медвежьегорске задержали 17-летнего местного жителя, пытавшегося вынести из магазина 5 бутылок виски, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Медвежьегорском районе вневедомственной охраной пресечено хищение на сумму более 6 тысяч рублей
Вечером 16 июня в Медвежьегорске сработала система экстренного вызова вневедомственной охраны в охраняемом сетевом магазине на улице Дзержинского.

Группа задержания районного отдела вневедомственной охраны на месте выяснила, что посетитель магазина совершил попытку выноса нескольких сортов виски – в целом 5 бутылок.

Нарушитель оказался местным жителем, которому в этом году только исполнится 17 лет. Он передан в полицию, в дальнейшем с подростком и его законными представителями будут работать инспекторы ПДН.

По факту кражи будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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нетюлень
2020-06-18 10:23:49
Антропоид погорел за ничто. Это же бленд - мешанка виски с ректификатом. Других ближе Питера не продают, а эти скорее "вискарный продукт", чем виски.
кир
2020-06-18 10:08:09
Страна полного абсурда. Ребёнок и виски. Украл.Такого не должно быть никогда. Десятилетиями спаиваете простодушное население.
Гость
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