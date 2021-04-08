Подросток украл гирлянду с новогодней ели в поселке Карелии и стал фигурантом уголовного дела

В Олонецком районе 17-летний местный житель украл новогоднюю гирлянду с поселковой елки и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В начале января в дежурную часть полиции Олонецкого района поступило заявление от работников администрации одного из сельских поселений. В новогоднюю ночь кто-то похитил гирлянду с ели, украшенной в честь праздника. Сумма ущерба составила без малого 4 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 17-летний местный житель. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, в Олонецкий район юноша, проживающий в другом населённом пункте, приезжал в гости к друзьям. В разгар праздника он воспользовался отсутствием свидетелей и снял с новогоднего дерева гирлянду - впоследствии увёз её домой. Однако устройство долго не прослужило, было выброшено за ненадобностью.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.