Подросток украл камеры из гаражного бокса в Петрозаводске

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Юноша украл камеры возле гаражей, а потом выкинул их, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратились члены гаражного кооператива. Ночью неизвестный похитил 3 камеры видеонаблюдения, общей стоимостью 12 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша пояснил, что ночью гулял с друзьями возле гаражей. В какой-то момент он приметил видеокамеры и решил их похитить.
Что послужило причиной такого поступка, подросток не пояснил. Недостатка в денежных средствах и желания обогатиться у него не было. В дальнейшем молодой человек не нашел видеокамерам применения и выбросил их.
Возбуждено уголовное дело.
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