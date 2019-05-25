Подросток украл камеры из гаражного бокса в Петрозаводске

Юноша украл камеры возле гаражей, а потом выкинул их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились члены гаражного кооператива. Ночью неизвестный похитил 3 камеры видеонаблюдения, общей стоимостью 12 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша пояснил, что ночью гулял с друзьями возле гаражей. В какой-то момент он приметил видеокамеры и решил их похитить.

Что послужило причиной такого поступка, подросток не пояснил. Недостатка в денежных средствах и желания обогатиться у него не было. В дальнейшем молодой человек не нашел видеокамерам применения и выбросил их.

Возбуждено уголовное дело.