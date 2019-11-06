Подросток украл телефон из школьной раздевалки на юге Карелии

В конце октября в полицию Суоярвского района обратилась 44-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

У ребенка заявительницы похитили телефон. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен несовершеннолетний подозреваемый. Молодой человек рассказал, что вечером пришел в школу на занятия. Он заглянул в раздевалку около спортивного зала и, пока никого не было, нашел телефон в одной из курток.



Подросток спрятал гаджет в подъезде жилого дома недалеко от школы. Через некоторое время отнес его в заброшенное здание.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток в Лахденпохье украл у школьницы казахские тенге, которые выбросил за ненадобностью.