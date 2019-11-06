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Новости. Криминал
09:23, 06 Ноября 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Подросток украл телефон из школьной раздевалки на юге Карелии

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В конце октября в полицию Суоярвского района обратилась 44-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

У ребенка заявительницы похитили телефон. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен несовершеннолетний подозреваемый. Молодой человек рассказал, что вечером пришел в школу на занятия. Он заглянул в раздевалку около спортивного зала и, пока никого не было, нашел телефон в одной из курток.

Подросток спрятал гаджет в подъезде жилого дома недалеко от школы. Через некоторое время отнес его в заброшенное здание. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток в Лахденпохье украл у школьницы казахские тенге, которые выбросил за ненадобностью.

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