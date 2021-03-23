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Подросток в Карелии активно помогал другу искать телефон, который сам же и украл

Новости. Происшествия
16:35, 24 Марта 2021
фото: © Flickr / volliem
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В Лоухском районе полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление от 43-летней жительницы одного из поселков. У нее пропал мобильный телефон стоимостью около 8 тысяч рублей.

Как выяснилось, в один из дней женщина дала телефон сыну. Во время посиделок с друзьями тот его потерял. Самостоятельные поиски результата не принесли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что гаджет был похищен. Под подозрением оказался 17-летний приятель сына потерпевшей, который активнее всех помогал ему в поисках. Он дал признательные показания и рассказал, что телефоном пользовался сам, заменив сим-карту.

В настоящее время похищенное имущество изъято. Ведется следствие.

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