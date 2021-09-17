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Подросток в Карелии ограбил 18-летнюю девушку на улице

Новости. Криминал
11:19, 18 Сентября 2021
фото: © из архива ИТАР-ТАСС

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В Медвежьегорске подросток отобрал у девушки электронную сигарету, которую она хотела продать, сообщили в МВД Карелии.

В минувший четверг,16 сентября, в дежурную часть полиции Медвежьегорского района обратилась 18-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил принадлежащее ей имущество.

Девушка пояснила, что в социальных сетях разместила объявление о продаже электронной сигареты. На него откликнулся молодой человек. Он предложил девушке встретиться вечером в городе для совершения сделки. Она согласилась. В назначенный час в оговорённом месте к жительнице Медвежьегорска подошёл потенциальный покупатель и попросил устройство для осмотра. Затем он сказал: «пока» и убежал. Потерпевшая пыталась догнать злоумышленника, но безуспешно.

Причинённый материальный ущерб составил 2 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний горожанин. Подросток дал признательные показания. Похищенное полицейские изъяли выемкой.

Возбуждено уголовное дело.

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