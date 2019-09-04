Подросток в Карелии приговорен к 120 часам работ за угон в состоянии опьянения

Лоухский районный суд приговорил к обязательным работам местного подростка за кражу мопеда, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, подросток в состоянии алкогольного опьянения забрался в чужой гараж, откуда украл мопед стоимостью 15,8 тысячи рублей.

Отмечается, что в суде несовершеннолетний полностью признал вину и раскаялся.

Суд приговорил его к 120 часам обязательных работ.