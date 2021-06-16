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Подросток в Карелии сел за руль в 17 лет и получил штраф

Новости. Происшествия
15:55, 17 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В Кондопоге сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой находился 17-летний подросток, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 16 июня, в 23.00 на Медвежьегорском шоссе в Кондопоге от управления автомобилем «ВАЗ-2110» был отстранен 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортными средствами.

За данное нарушение законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Решение примет комиссия по делам несовершеннолетних.

«Летом количество подобных нарушений увеличивается. Обращаем внимание, что в соответствии с административным кодексом, граждане, достигшие 16 лет, подлежат привлечению к ответственности», — написали в Госавтоинспекции Карелии.

Госавтоинспекция призывает родителей и законных представителей контролировать досуг подростков и напоминает, что пройти обучение на право управления автомобилем можно с 17 лет, а водительское удостоверение получить в 18.

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