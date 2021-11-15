Подросток–рецидивист в Петрозаводске не отказался от буквально упавшей в руки добычи

Теперь юный петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 22-летний горожанин. Он рассказал, что где-то потерял свой мобильный телефон стоимостью около 8 тысяч рублей и не смог его найти.

Полицейские установили, что телефоном заявителя завладел подросток, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Юноша признался, что на улице увидел, как у прохожего выпал из кармана мобильный телефон. Он его поднял, но владельцу возвращать не стал — забрал себе, избавился от сим-карты, а затем продал.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.