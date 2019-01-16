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Новости. Общество
20:20, 16 Января 2019
фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Подруга Жанны Фриске избила Шепелева

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Наталья Волохова, лучшая подруга Фриске, врезала Шепелеву за то, что тот лишил ребенка бабушки и дедушки после смерти матери.

Наталья Волохова – одноклассница и самая близкая подруга Жанны Фриске. Они познакомились в младших классах и были вместе до смерти певицы, поэтому Наталье больно видеть то, что происходит в семье артистки. 

Сейчас она общается с родителями Жанны Фриске:

"Перезваниваюсь с ее мамой, отцом, – рассказала подруга. – Про мужа, Дмитрия Шепелева, могу только одно сказать: наступит момент, когда ребенок узнает всю правду, все поймет и точно не скажет спасибо – как минимум за то, чего его лишили в детстве. А Платона лишили элементарных, может быть, даже банальных вещей, таких как любовь близких, которая ему просто необходима...".

Волохова врезала бессовестному Шепелеву за то, что он лишил ребенка бабушки и дедушки. Впрочем, с малышом не позволено встречаться и ей, пишет "Дни.ру".

"Я, как и все близкие Жанны, не вижусь с Платоном. Но думаю, чем больше любящих людей вокруг мальчика, тем лучше для него. Бабушка, дедушка – ведь они не то что его любят, а просто души в нем не чают! Как может бабушка не любить? У всех нас были бабушки. И ведь это самые теплые воспоминания, самые нежные, самые мягкие. Тем более речь идет о бабушке, которая провела с ним полтора года и буквально заменила Платону мать...", - рассказала Наталья.

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