Подсчитано, какими стали пособия на детей с 1 июня в Карелии с учетом надбавок

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Карелия подсчитало минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после 1 июня с учетом районных коэффициентов в различных районах республики.

Согласно федеральному законодательству, с 1 июня пособие выросло до 6752 рублей, но в Карелии оно будет больше за счет районных коэффициентов.

Например, в Петрозаводске размер пособия с 1 июня составляет 7764,8 рубля. Какие суммы положены жителям других городов и районов республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".