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Подсчитано, какими стали пособия на детей с 1 июня в Карелии с учетом надбавок

Новости. Общество
09:48, 17 Июня 2020
фото: pixabay
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Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Карелия подсчитало минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после 1 июня с учетом районных коэффициентов в различных районах республики.

Согласно федеральному законодательству, с 1 июня пособие выросло до 6752 рублей, но в Карелии оно будет больше за счет районных коэффициентов.

Например, в Петрозаводске размер пособия с 1 июня составляет 7764,8 рубля.

Какие суммы положены жителям других городов и районов республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гоша
2020-06-17 10:52:30
До 100 евро чуть не дотянули?
Сравнивать с пособием в нормальных Европейских странах, где нет ни нефти,ни газа, а пособия в разы больше, просто не хочется, стыдно.....
Сеня
2020-06-17 11:08:38
Гоша, может расскажешь, как процветающие страны за счет ресурсов России поживают?
Ну и вали туда, 
Гость
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