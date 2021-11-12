Подсчитано, на сколько вырастут цены на искусственные и живые новогодние елки

Рост цен на искусственные и живые новогодние елки в этом году составит от 10% до 30%.

Об этом РБК рассказали представители торговых компаний.

Возросшие расходы на логистику увеличили закупочные цены на живые деревья. В рознице живые елки подорожали в среднем на 10–15%, оценивает директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев. По его словам, живая российская ель высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1,5 тыс. рублей, зарубежная — 5–6 тыс. рублей.



Про подорожание живых елок в среднем на 10% заявляют в сети «Максидом». О том, что праздничные деревья в целом дорожают, сообщили и в российском офисе сети Leroy Merlin, не уточняя динамики и абсолютных показателей. В пресс-службе лишь добавили, что сохранили на прежнем уровне закупочные цены на живые пихты. На сайте Leroy Merlin цены варьируются от 277 рублей за ель в горшке до 5,5 тыс. рублей за пихту высотой до 200 см.



Основной вклад в рост цен вносят логистические расходы, констатирует гендиректор компании «Садовод.орг» Юрий Реснянский. По его словам, сами деревья подорожали лишь на 5–6%. Средняя стоимость российской ели высотой 2 м, по оценке Реснянского, составляет 1,5–2 тыс. рублей, импортной — около 10 тыс. рублей.



Расходы на логистику импортных елок выросли за год на 30–40%, подтверждает Владислав Пухарев.

«Транспортное сообщение между странами значительно снизилось, и сейчас мы, к примеру, не можем найти машину, которая привезет уже срезанный товар из Австрии», — говорит собеседник РБК.

Кроме того, из-за кризиса на белорусско-польской границе сейчас наблюдаются задержки в доставке.



Закупочные цены на искусственные ели выросли в этом году на 20%, сообщила РБК представитель сети «Ашан». А ритейлер «Максидом» оценивает увеличение отпускных цен от 5 до 30%.



На сайте «Ашана» стоимость доступного товара варьируется от 49 рублей за настольную елку длиной 30 см до 14,2 тыс. рублей за литую сосну высотой 2,1 м. (полностью отлита из пластика). Разброс цен на сайте «Максидома» — от 279 рублей за настольную елку длиной 30 см до 29,9 тыс. рублей за четырехметровую искусственную ель.



Средняя цена искусственной елки российского производства на маркетплейсе Wildberries, как сообщили в его пресс-службе, сейчас составляет почти 3,3 тыс. рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Импортный товар благодаря предложению из Китая стоит дешевле — в среднем 1,6 тыс. рублей, но и он за год вырос в цене на 14%.

