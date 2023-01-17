Подсчитано, на сколько выросли пенсии жителей Карелии с 1 января

Средний размер прибавки к пенсии после индексации 1 января в Карелии составил 1 тыс. рублей.

Об этом сообщила сегодня на брифинге управляющий отделением Социального фонда по Карелии Юлия Ермакова.

По ее словам, с 1 января на 4,8% выросли все виды страховой пенсии: по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

Индексируются пенсии у всех получателей, но прибавка выплачивается только неработающим пенсионерам. Таким образом, в Карелии пенсия проиндексирована 209 тыс. жителей, а выплачивается с учетом индексации — 165 тыс. граждан.