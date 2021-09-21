Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Подсчитано, на сколько зарплаты в Карелии превысят МРОТ после повышения

Новости. Общество
09:31, 01 Октября 2021
фото: Фото: © Григорий Сысоев / ТАСС, архив

Новости партнеров

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в Карелии кандидатам на вакансии в течение 2021 года, в 2 раза превышает МРОТ.

Такой вывод следует из официальных данных о размере МРОТ в Карелии и результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter.

Агентство проанализировало вакансии, размещенные работодателями Карелии и размер зарплаты, которые они предлагают. В разные месяца эта сумма менялась, но ни разу не опускалась ниже 41 тыс. рублей.

По закону работодатели — как бюджетные, так и коммерческие организации – не имеют права платить зарплату ниже официально установленного минимального размера оплаты труда.

Как вырастет МРОТ в Карелии в следующем году, читайте в статье «Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?»

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-10-01 10:19:24
Так почему сэсэсэра сгнила? А её ходячий труп до сих пор смердит вставая с колен?
Вася
2021-10-01 10:13:51
Почему Запад ещё не сгнил?
Вася
2021-10-01 10:12:36
Причина бедности ищет причину бедности?! Ахахах)
Вася
2021-10-01 10:10:36
Но звёзды опять не сложились…
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги

Чтиво

30.09.2021 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 2
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»