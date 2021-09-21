Подсчитано, на сколько зарплаты в Карелии превысят МРОТ после повышения

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в Карелии кандидатам на вакансии в течение 2021 года, в 2 раза превышает МРОТ.

Такой вывод следует из официальных данных о размере МРОТ в Карелии и результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter.

Агентство проанализировало вакансии, размещенные работодателями Карелии и размер зарплаты, которые они предлагают. В разные месяца эта сумма менялась, но ни разу не опускалась ниже 41 тыс. рублей.

По закону работодатели — как бюджетные, так и коммерческие организации – не имеют права платить зарплату ниже официально установленного минимального размера оплаты труда.

Как вырастет МРОТ в Карелии в следующем году, читайте в статье «Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?»