Подсчитано, сколько стоят продукты для приготовления блинов на Масленицу в Карелии

Карелиястат опубликовал расчеты, на сколько выросли расходы жителей Карелии, чтобы приготовить блины на Масленицу.

В прошлом году набор продуктов для приготовления 10-12 блинов стоил 83 рубля 78 копеек.

Сейчас эта сумма выросла до 90 рублей 24 копеек.

Набор продуктов включает пол-литра молока по цене 30 рублей 46 копеек, три яйца — 25 рублей 41 копейка, столовая ложка подсолнечного масла — 2 рубля 21 копейка, сливочного — 17 рублей 25 копеек, 250 грамм муки — 13 рублей 96 копеек, столовая ложка сахара — 95 копеек и щепотка соли.

Кроме того, отдельно подсчитана стоимость начинки. 200 грамм варенья или джема обойдется в сумму 76 рублей 18 копеек, 200 грамм сметаны — 44 рубля 99 копеек, 150 грамма сгущенного молока — 48 рублей 21 копейка, 150 грамм меда — 72 рубля 6 копеек, 400 грамм мясного фарша — 176 рублей 1 копейка, 400 грамм соленой рыбы — 654 рубля 45 копеек, 200 грамм творога — 85 рублей 92 копейки, полкилограмма яблок — 52 рубля 38 копеек.